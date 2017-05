Técnicos do Programa Leite Forte realizaram visita no Assentamento Aroeira

Nos dias 27 e 28 de abril, os técnicos do programa Leite Forte, o veterinário Luiz Fernando e o técnico agropecuário e gerente local da Agraer, Reinaldo, fizeram uma visita técnica no Assentamento Aroeira nos lotes que aderiram ao Programa, onde plantaram pastagem, dividiram em piquetes e começaram o rotacionário com vacas em lactação.

Assim, visitaram o senhor Antônio Pires, Valtuir e Ivan, que foram orientados quanto a divisão dos piquetes, em melhorar o alinhamento, na lotação dos mesmos e a retirada dos animais no tempo certo, além de como fazer uma cobertura correta de ureia pós-pastoreio.

Os técnicos do programa Leite Forte irão organizar também para o período da seca. Assim, ficaram de agendar um dia de campo no lote de Antônio Pires, para demonstração das ações feitas e os primeiros resultados obtidos com o programa Leite Forte.

Programa Leite Forte

O Programa Leite Forte é uma parceria entre Agraer – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Prefeitura de Chapadão do Sul e Sedema – Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, que tem por finalidade melhorar a qualidade do leite, a produtividade, o conhecimento técnico de produção e custos.

Esses são os primeiros passos com mudanças de comportamento e os resultados já está aparecendo, com o produtor satisfeito, pois aconteceu um aumento na produção leiteira.

Assim, acredita-se que o programa Leite Forte vai trazer melhorias, obter resultados positivos de produtividade e qualidade do leite para o Assentamento Aroeira. Com isso, aumentará o número de assentados aderindo ao programa e agregará valor ao produto, fortalecendo a Associação de produtores.

