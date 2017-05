Secretaria de Saúde deu início aos trabalhos com o grupo do Hiperdia 2017

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde realizou no último dia 04 de maio, a 1ª reunião de 2017 do grupo Hiperdia de Paraíso das Águas.

A coordenadora de atenção básica Vanessa Barroso explicou que o grupo terá oito reuniões no decorrer do ano e que, na última reunião será sorteado dois aparelhos de pressão digital, dois aparelhos de glicemia e duas balanças digitais para hipertensos e diabéticos que forem assíduos no grupo.

Na ocasião foi mencionado sobre o grupo de ginástica que acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras e a importância dos exercícios físicos para a melhoria da qualidade de vida da pessoa.

Em seguida foi realizado um cadastro dos participantes, aferida a pressão arterial, glicemia capilar, peso, altura, circunferência abdominal e IMC.

Foi ministrada uma palestra com a enfermeira Karlla Vasconcelos sobre pressão arterial e diabetes onde foram explicados os conceitos de cada uma dessas duas doenças, principais sinais, sintomas, diagnósticos, tratamento, prevenção e possíveis complicações dessas duas doenças crônicas.

Após a palestra o grupo assistiu um vídeo sobre autoestima e para finalizar foi servido um coffee break.

*ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

