Programa Acessuas Trabalho realizou mobilização social em comemoração ao dia do trabalhador

No dia 05 de maio a equipe do Programa Acessuas Trabalho, em parceria com os CRAS Parque União e Cerrado e a Prefeitura de Chapadão do Sul, promoveu palestra de orientação sobre elaboração de currículo, dicas de como se preparar para uma entrevista de emprego e como fazer o planejamento de carreira.

A ação teve início nos dias três e quatro de maio com a elaboração de currículos nos respectivos CRAS sob a orientação da técnica do Acessuas, Eleise Alves.

A palestra com o tema “Saiba como garantir a sua vaga no mercado de trabalho” foi realizada pela psicóloga Valéria Lopes dos Santos, coordenadora do Programa Acessuas no município.

O tema proposto teve como objetivo promover a reflexão sobre as exigências do mercado de trabalho e desenvolvimento das potencialidades do candidato, uma vez que, alguns detalhes fazem toda a diferença na hora de entregar um currículo ou participar de uma entrevista.

Nesse sentido, os participantes que prestigiaram o evento tiveram a oportunidade de refletir sobre sua própria conduta na busca pelo tão desejado emprego.

Na ocasião, puderam tirar algumas dúvidas e repensar como estão conduzindo a sua carreira profissional a partir da reflexão sobre: “Onde eu quero chegar?”; “O que eu preciso desenvolver para chegar onde eu quero?” (competências); “Que tipo de investimento pessoal devo fazer?” (qualificação) e “Como devo aproveitar as oportunidades do mercado?”.

Ao final do evento foram convidados a preencher uma ficha de pré-inscrição com algumas opções de cursos a serem ofertados em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Acessuas Trabalho

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, Acessuas Trabalho, busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego.

As ações de Inclusão Produtiva compreendem a qualificação técnico-profissional; a intermediação pública de mão-de-obra; o apoio ao microempreendedor individual e à economia solidária; o acesso a direitos sociais relativas ao trabalho (formalização do trabalho); articulação com comerciantes e empresários locais para mapeamento e fomento de oportunidades, entre outros.

*Assecom PMCS

Comentários