Pavimentação da Avenida Rio Grande do Norte entra na fase final

A pavimentação asfáltica na Avenida Rio Grande Norte, que começou na segunda quinzena do mês de abril, segue em ritmo acelerado para o fim da obra.

Nesta segunda-feira, 08, após a equipe responsável terminar todo o serviço de drenagem e estrutura da via, iniciou a pavimentação asfáltica da avenida.

Com a eminente conclusão da obra, as pessoas que moram ou trafegam pela Avenida Rio Grande do Norte terão mais facilidade para se locomover.

Esta é uma importante obra, que foi solicitada pela população sul-chapadense e realizada pela Prefeitura de Chapadão do Sul, e fiscalizada pela Seinfra, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos.

Travessa Rio Brilhante

A Travessa Rio Brilhante, que fica próximo da Av. Rio Grande do Norte, também será asfaltada, após a Secretaria de Obras realizar melhorias e patrolamento da mesma.

Comentários