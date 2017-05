Com o objetivo de melhorar mais o nosso site e ter uma coluna social em destaque, nesta segunda-feira, contratamos o Fotografo Eduardo Otero, que passa a ser o colunista social do site.

Os principais eventos sociais da cidade são registrados pela a lente do Fotografo, que terá suas fotos de badalada coluna social e na Galeria de Fotos, bem na sua pagina no Facebook.

Seu primeiro trabalho para o site é a cobertura do Baile do Chopp do CTG, ocorrido nesse final de semana.

Clique aqui e veja as fotos

Comentários