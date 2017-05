Isabela Cavalcante de Aquidauana, é eleita a Miss Mato Grosso do Sul ‘Be emotion’ 2017

A representante de Aquidauana, Isabela Cavalcante, foi eleita Miss Mato Grosso do Sul ‘Be emotion’ 2017. Em noite de muito glamour, a cerimônia foi realizada nesta sábado (06) em Costa Rica (MS) no Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso – “Nosso Sonho”.

A coroa de Miss Mato Grosso do Sul, abre portas para a disputa do Miss Brasil ‘Be emotion’ 2017.

A vencedora concorreu com outras 19 candidatas dos municípios de Amambai, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Distrito de Alto Santana (Paranaíba), Distrito de São José do Aporé (Paranaíba), Dourados, Ivinhema, Jaraguari, Nova Andradina, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Serviria, Terrenos e Três Lagoas.

A Miss Brasil ‘Be emotion’ 2016, Raissa Santana e a Miss Mato Grosso do Sul 2016, Yara Volpe, marcaram presença no evento.

Em entrevista a nossa reportagem, o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, agradeceu todas as candidatas que prestigiaram o município. “Além de ser um evento no porte e elegância que Costa Rica merece, o evento trouxe candidatas de diversos municípios, que prestigiaram nossa cidade e nosso turismo, levem para suas cidades a gratidão do povo costarriquense”, relatou. O prefeito completou parabenizando, “Sempre digo que somos do tamanho de nossos sonhos, e que a vida de um sonhador, é sempre um final feliz, por isso, devemos persistir. Parabenizo a Miss eleita e todas as participantes”, finalizou o prefeito.

“Estou feliz! Mais uma missão cumprida”, declarou o presidente da ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica, Anderson Dias. O presidente agradeceu todos os envolvidos para realização do evento. “De forma especial agradeço aos envolvidos, em nome do prefeito Waldeli, pois o evento só foi grandioso, graças a todos. Ainda, agradeço a Miss Brasil Raissa e Miss MS 2016, Yara, pela brilhante presença”, relatou o presidente.

As finalistas do Miss Mato Grosso do Sul, além da representante de Aquidauana, foram a Miss Costa Rica, Anne Kelli Almeida e a Miss Três Lagoas, Ariane Pereira.

O Miss Mato Grosso do Sul 2017 foi uma realização de Warner Willon, ACIACRI com apoio do Governo de Costa Rica por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura.

costaricaemfoco – Foto Igor Santana

