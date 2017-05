Polícia faz pente fino prende, arma, drogas e seis pessoas em Chapadão do Sul

Durante as diligências investigativas em torno do recente roubo ocorrido em Chapadão do Sul, uma equipe Policial com o apoio dos policiais civis de Paraíso das Aguas (antigo Notii) realizou diversas diligências para encontrar os referidos autores. Foi realizada a abordagem de dois suspeitos (Maury Torres de Amorim e Stefanni Kenedy Rodrigues), abordados nas proximidades do bairro Esplanada, estes investigadores lograram êxito em encontrar evidências da participação do Autor Maury Torres de Amorim, vulgo Mago com a traficância de drogas neste município, o qual também estava na posse de um veículo gol com suspeitas de adulteração de sinal identificador, foi conduzido para esta Unidade Policial para averiguação.

Com a autorização da mãe de Maury, estes investigadores adentraram na residência dele, situada na avenida Espírito Santo e lá estes investigadores encontraram uma quantidade de 404 gramas de entorpecente maconha, repartidos em 68 tabletes prontas para venda.

Na mesma residência foi localizada uma balança de precisão, usada para pesar drogas, uma espingarda calibre .36, três munições calibre .36, sendo uma intacta e duas deflagradas, duas munições calibre .38, e mais R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais). Na casa do comparsa Stefanni, foi encontrado uma porção de maconha, e papel filme para embalar droga.

Durante entrevista com o Suspeito Stefanni, este confessou que estava interessado em adquirir Drogas e armas com Maury.

Ainda durante a verificação do crime de roubo, estes policiais lograram êxito em encontrar evidencias que ligavam a arma negociada entre Sfefanni e Amaury, ao roubo ocorrido em um supermercado no dia anterior, sendo que em cruzamentos de dados verificou-se que havia ligação entre Amaury e mais outros suspeitos de crime de tráfico de drogas.

Através do traficante de drogas Amaury, investigadores chegaram aos suspeitos Gilmar Lucas da Silva (XUXA), Mateus Gonçalves de Moraes (FRAJOLA) e mais um terceiro (que não havia sido identificado, irmão de Gilmar) os quais foram localizados em uma residência na rua Cacequi.

No interior da residência dos três suspeitos foi encontrado um revólver calibre .38 municiado com seis munições intactas do mesmo calibre, idêntica ao revólver utilizado no referido roubo. Ainda, na continuação das buscas foi localizado drogas embaladas prontas para comercialização (500 gramas de maconha e 4,6 gramas de cocaína), também foi encontrado uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.052,00 na mesma gaveta onde foi encontrado o revólver.

Com Gilmar foi encontrado R$ 207,00 (duzentos e sete reais) e anotações contendo nome de pessoas e valores que indicam comercialização de drogas.

Por fim, investigadores viram que um terceiro traficante de drogas estava ligado com todos os suspeitos já mencionados, sendo a pessoa de Matheus de Carvalho Franco, vulgo GTA, o qual foi localizado em uma quitinete situada na rua Sergipe e com o autor um usuário de drogas já conhecido da Polícia de nome Alcides (Vulgo JUNINHO) estava na residência, investigadores entraram na residência e encontraram 337 gramas de maconha, 6 gramas de Cocaína, balança de precisão, uma balaclava normalmente utilizada em roubos e anotações indicando a contabilidade da traficância realizada neste município; Tais entorpecentes encontrados na casa de MATHEUS vulgo GTA, também estavam embaladas e prontas para serem comercializadas e também foi encontrado a quantia de R$ 659,00. Tendo em vista que tais ligações entre os traficantes de drogas ficaram constatadas na contabilidade da traficância e nos aparelhos de celulares, é de grande importância que os aparelhos celulares sejam periciados.

Diante dos fatos e da materialidade apreendida (grandes quantidades de drogas, armas de fogo, balaclava, dinheiro e balanças de precisão) foi dado voz de prisão aos seis suspeitos já mencionados anteriormente.

Foram detidos e ficaram a disposição da justiça:

Matheus De Carvalho Franco (19)

Gilmar Lucas Da Silva (22)

Maury Sousa De Amorim (20)

Mateus Goncalves De Morais (20)

Stefanni Kenedy Rodrigues (28)

Jhonatan Keviny Santos (18)

fonte. SIGO – Fotos – César chapadense

