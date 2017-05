Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Joaquim leva Anna para um lugar seguro. Avilez, Sebastião e Thomas se preocupam com a invasão à sede do partido português. Joaquim sente o bebê de Anna na barriga e os dois se aproximam. Pedro teme que o povo ataque sua família e pensa em abandonar o Brasil. Domitila afirma que apoiará Dom Pedro. Piatã conversa com Olinto sobre Jacira. Amália exige a presença de Cecília para a Madre. Cecília foge de um encontro com Libério. Thomas é ferido e Anna se preocupa com o marido. Sebastião avista Cecília e Matias alerta a menina para chegar em casa antes do pai. Leopoldina impede Anna de contar a verdade sobre a paternidade do filho que espera. Piatã beija Jacira. Thomas mente ao ser questionado sobre sua presença na sede do partido português. Anna se sente culpada por duvidar do marido. Thomas se vangloria para Avilez por ter enganado Dom Pedro.

ROCK STORY

Diana pede que Lázaro não procure Mariane. Léo não gosta de saber que abrirá o show da 4.4 num festival. Tom sugere que Yasmin entregue o presente de aniversário de Zac na festa que os amigos promoverão para ele. Marisa conta a Romildo que Haroldo é o pai do filho que ela está esperando. Lázaro liberta Mariane da cadeia e avisa que Zac está precisando dela.

A FORÇA DO QUERER

Zeca leva um tiro para proteger Jeiza, que socorre o rapaz. Eugênio conduz Ritinha até Ruy. Heleninha é solidária ao desespero de Joyce. Ruy e Ritinha se casam. Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala com Cibele. Simone questiona Ivana sobre a viagem com Cláudio. Eugênio pede para Caio se entender com Eurico. Leila questiona Silvana sobre Irene e estranha sua ausência no casamento. O buquê de noiva de Ritinha cai em cima de Caio. Heleninha questiona Caio sobre a venda de sua casa para Bibi. Ritinha e Ruy dançam o carimbó na festa de casamento e Joyce se desespera. Cibele assiste ao vídeo do casamento de Ruy. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide se casar com Leila. Bibi reclama do namorado de Aurora. Ivana aceita que Simone marque uma nova consulta com a psicóloga. Irene manipula Eugênio. Edinalva vai com três seguranças à empresa C.Garcia. Ruy descobre a suposta gravidez de Cibele.

OS DIAS ERAM ASSIM

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Eysan liberta o pai, mas mente para Ezel dizendo que o matou. Ezel não acredita em Eysan. Ramiz pressiona os sócios de Yussuf para que apoiem Ezel. Eysan foge com Serdar, Ezel e Tefo acompanham tudo. Kenan descobre que Serdar não morreu e manda Temuz terminar o serviço.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

O RICOE LAZARO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários