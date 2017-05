Com mais de 900 competidores inscritos Desafio Brou Bruto de Mountain Bike será realizado nos dias 13 e 14 de maio, em Costa Rica

Nos dias 13 e 14 de maio de 2017, será realizado em Costa Rica – MS, o Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike, evento realizado em parceria com o Governo Municipal por meio da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, AMAS – Associação de Monitores Ambientais Sucuriú – e a empresa Brou Aventuras.

As inscrições para participar do Desafio Brou Bruto podem ser realizadas pelo site www.brouaventuras.com.br, o valor é de R$149,90.

A competição já conta com mais de 900 competidores inscritos de 26 Estados brasileiros, além da confirmação de atletas de Portugal e Estados Unidos, que vão ficar alojados na rede hoteleira do município, bem como em cidades vizinhas, nas instituições de ensino da cidade e APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

“Em Costa Rica já estamos com 100% dos hotéis reservados para o evento, em Chapadão do Sul tenho conhecimento que restam poucas vagas, então podemos esperar um grande evento em nossa cidade que irá fomentar sem dúvidas a economia local”, enfatizou o secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Keyler Simey Garcia Barbosa.

Conforme o presidente da AMAS Victor Renato, a prova terá dois percursos, sendo o de 35km e outro de 60km e haverá pontos de apoio durante toda a prova, como por exemplo, de hidratação e manutenção das bicicletas. “Agradecemos as Polícias Militar, Civil e Ambiental, Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Saúde do Município que irá disponibilizar ambulância com médico e enfermeira para auxilio durante a competição”, declarou.

Confira abaixo a programação do Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike:

Dia: 13 de maio (sábado)

Evento: Abertura Oficial do Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike e Palestra com Thiago Brou

Local: Centro de Eventos Ramez Tebet, a partir das 19h;

Dia: 14 de maio (domingo)

Evento: Largada da Prova do Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike (Maratona)

Local: Centro de Eventos Ramez Tebet, a partir das 8h;

14 de maio (domingo)

Evento: Encerramento e Premiação do Desafio Centro-Oeste Brou Bruto de Mountain Bike (Maratona)

Local: Centro de Eventos Ramez Tebet, a partir das 15h.

