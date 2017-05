Servidores públicos participam em Paranaíba do 1º Seminário Regional da Rede Siconv de MS

Nesta semana os servidores públicos municipais de Costa Rica – MS Weder Furtado de Menezes, Magno dos Santos Almeida e Willian José Vicente dos Santos, participaram em Paranaíba – MS, do 1º Seminário Regional da Rede Siconv – Sistema de Convênios – de Mato Grosso do Sul.

“Nossos técnicos me passaram um relatório sobre a participação deles no seminário. Foram ótimos, interessados e comprometidos com a nossa gestão, estou muito satisfeito com o resultado”, declarou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.

Além dos servidores de Costa Rica, também participaram do seminário funcionários dos Selvíria, Aparecida do Taboado, Inocência, Cassilândia, Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Figueirão.

“Vivenciamos na prática, por meio do treinamento, novas técnicas para captar recursos federais para as prefeituras, também com a participação no seminário obtivemos vantagens na efetivação dos contratos, na transparência do repasse do dinheiro público e na qualificação da gestão financeira”, enfatizou o gestor Municipal de Convênios de Costa Rica Weder de Menezes.

A capacitação foi ministrada pelo servidor da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Luis Carlos Morente. A série de seminários municipais visando à capacitação de técnicos no Siconv começou por Paranaíba, oferecendo capacitação para elaboração de projetos que possam ser custeados através de transferências de recursos da União por meio de convênios firmados com estados e municípios.

O seminário foi uma realização da Assomasul em parceria com o Governo do Estado e o Ministério do Planejamento.

Siconv

O Sistema de Convênios foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. Entre as vantagens desta ferramenta está a agilidade na efetivação dos contratos, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira. A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população.