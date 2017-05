Pauta da Sessão Ordinária de Nº 1148

PAUTA PARA A 1148ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 08/05/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 29/2017 Ver. Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Qual foi o valor pago mensalmente para a Empresa REPRAM – Reciclagem e Preservação Ambiental Ltda., referente à Limpeza Pública Municipal, do período que compreende o início do ano de 2017 até o término do contrato com a referida Empresa.

Requerimento nº 30/2017 Vereadores Vanderson Cardoso, Anderson Abreu, Professor Cícero e Mika

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretária de Assistência Social, Maria das Dores Zocal Krug, solicitando que seja encaminhado a esta Casa de Leis o que segue:

– Relação contendo a quantidade de Idosos e adultos incapazes de nosso Município, acolhidos no CENTRO ESPÍRITA “A CAMINHO DA LUZ” – LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO, nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. (Favor encaminhar a referida relação separada por ano).

– Encaminhar ainda, relatório contendo o valor do repasse anual efetuado ao referido Centro de Acolhimento, nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016?

Indicação nº 166/2017 Ver Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja efetuado o trabalho de Patrolamento e Cascalhamento na Rua Douradina, no Bairro Sucupira.

Indicação nº 167/2017 Ver Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que seja realizada a revitalização da Fonte da Praça 23 de Outubro.

Indicação nº 168/2017 Ver. Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a pintura dos Monumentos localizados nas rotatórias da MS 306, no Perímetro Urbano.

Indicação nº 169/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando a demarcação de estacionamento em toda a cidade.

Indicação nº 170/2017 Ver Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a destinação de aproximadamente três caminhões de areia para o Centro de Educação Infantil Esperança.

Indicação nº 171/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente Diretor Presidente da ENERGISA – MS, Gioreli De Souza Filho, solicitando para que sejam reposicionados os postes de energia das calçadas de nosso Município, que estejam atrapalhando o fluxo de pedestres.

Indicação nº 172/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando a Implantação do Sistema de Cartão Frota para os veículos pertencentes à municipalidade.

Indicação nº 173/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Senhora Adriana Dal Pizzol, Gerente da Imobiliária Casa e Terra, solicitando que seja destinada ao depósito da Prefeitura Municipal, parte da terra retirada do loteamento, no momento em que estão sendo feitas as ruas, para posterior distribuição gratuita de terra para as famílias de baixa renda, que possuem terreno no Loteamento Esplanada e precisam aterrá-los.

Indicação nº 174/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Federal, Luiz Henrique Mandetta, com cópia ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando a liberação de recursos orçamentários e financeiros para aquisição de uma U.T.I móvel (ambulância), destinada a atender pacientes de Chapadão do Sul que necessitam de transporte adequado para urgência e emergência.

Indicação nº 175/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando que seja realizado em nosso Município Concurso Público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Indicação nº 176/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Deputado Federal, Luiz Henrique Mandetta, com cópia ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, solicitando a liberação de recursos orçamentários e financeiros para aquisição de um aparelho Autoclave e de um Raio-X Digital, para atender a demanda de usuários do Sistema Único de Saúde, do Hospital Municipal de Chapadão do Sul – MS.

Indicação nº 177/2017 Ver. Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando que seja efetuado o pagamento do adicional aos servidores do administrativo, que fizeram o curso PROFUNCIONÁRIO. Esse pagamento deve ser retroagido a Janeiro de 2017.

Moção de Repúdio º 17/2017 Ver. Elton Silva

O Vereador Elton Silva da Câmara Municipal de Chapadão do Sul que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE REPÚDIO a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/2016, que versa sobre a Reforma do Regime Geral de Previdência Social – (RGPS).

Moção de Congratulação º 18/2017 Ver. Elton Silva

O Vereador Elton Silva, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve, dispensadas as formalidades regimentais, encaminha, Moção de Congratulação ao Promotor Dr. Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues, pelos 14 anos de história e trabalho prestado ao nosso Município.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei n° 20/2017. Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial, que menciona e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 05 DE MAIO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora Legislativa.

