Igreja Presbiteriana Renovada Do Brasil- Chapadão do Sul Convocação para Assembleia

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE CHAPADÃO DO SUL – MS

DOMINGO, 21 DE MAIO DE 2017

O presidente da Igreja Presbiteriana Renovada de Chapadão do Sul – MS, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 13º, 24º e parágrafo único, 25 itens I e II e Parágrafo único e art. 26º inc. II do Estatuto interno da mesma, convoca todos os seus membros associados para Assembléia Geral Extraordinária que realizar-se-á no dia 21 de maio, às 8:h :30 MS, na Av. Rio Grande do Sul, 150, Bairro Flamboyant, CEP: 79560-000, para tratar de assuntos referentes ao art. 24º. e inc. IV de seu Estatuto Interno.

Campo Grande, 04 de maio de 2017

Hamilton Ernani Fernandes

Pr. Titular

