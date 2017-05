IACO inaugura na próxima terça-feira a Usina de Açúcar com produção de 200 mil toneladas

A empresa IACO Agrícola, vai inaugurar na próxima terça-feira 09, a sua Usina de Açúcar, com a capacidade de produção de 200 mil toneladas de açúcar, construída no município de Paraiso das Aguas.

Nesses dois primeiros anos serão produzidos açúcar VHP (mascavo) e toda a sua produção terá destino o mercado externo. A empresa tem projetos para futuramente, o refinamento do açúcar para abastecer o mercado interno.

O superintendente da empresa, Edson Rocha, confirmou que a empresa, apesar dos contratempos da economia brasileira, a empresa realizou um investimento de R$ 83 milhões, na construção da fábrica.

A viabilização da Usina de Açúcar, somente foi possível a parceria feita com o governo do estado, que prometeu e cumpriu a ligação asfáltica da MS 425, até a polo da fábrica e garantiu a continuidade, ligando o asfalto com a BR 060.

Empregos

O novo investimento da IACO agrícola, garantiu um aumento de 20% da geração de empregos. Hoje, a empresa IACO Agrícola gera 1.450 empregos diretamente e 3.500 indiretamente.

Etanol

Nesta safra 2017, a produção de Etanol da empresa, ficará na casa de 200 milhões de litros.

A área de plantio da cana é realizada, nos municípios de Chapadão do Sul, Paraíso das Águas e Costa Rica. Sendo 60% no município de Chapadão do Sul, 20% no Paraiso e 20% na Costa Rica.

Comentários