EUA comemoram 1ª exportação de carne ao Brasil após 13 anos

O Secretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Sonny Perdue, comemorou nesta quinta-feira (04.05) a chegada do primeiro embarque de carne norte-americana para o Brasil depois de um hiato de 13 anos. A exportação marca o que é considerado uma promissora oportunidade econômica de longo prazo, e foi prestigiada pelo consul-geral dos Estados Unidos no Brasil, Ricardo Zuniga.

“Com o grande mercado do Brasil reaberto para os Estados Unidos, as exportações de carne bovina dos Estados Unidos estão posicionadas para um novo crescimento. Não posso esperar para que os brasileiros tenham a oportunidades de comer a deliciosa carne americana, porque uma vez que eles provem ela, eles devem querer mais,” disse Perdue.

O Brasil fechou o mercado para carne norte-americana em 2003, com a chegada do governo Lula, supostamente em função de preocupações com encefalopatia espongiforme bovina. A autorização de entrada foi dada pelo governo Michel Temer em 1º de agosto de 2016, baseada na informação da Organização Mundial de Saúde Animal de que o risco poderia ser desconsiderado.

Após o escândalo da operação “Carne Fraca”, o secretário Perdue (mesmo antes de ter sua nomeação aprovada pelo Senado), defendeu a importância do mercado brasileiro. “Devemos tratar com cuidado a questão da carne brasileira. É um parceiro sério e um grande mercado com o qual devemos ser o mais justo possível. Sem proibições arbitrárias,” afirmou na época.

Por – Leonardo Gottems

