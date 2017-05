ESF Esperança realizou palestras sobre Alimentação Saudável e Câncer de Mama

O ESF Esperança realizou na semana passada um evento para a população que é atendida pela unidade. No total, 27 pessoas receberam as orientações e exames realizados.

Primeiramente foi feito glicoteste e aferição de Pressão Arterial nos presentes, para avaliar o nível de glicose e da pressão arterial.

Posteriormente, o ESF Esperança realizou duas palestras: a primeira foi “Orientações sobre Alimentação Saudável” com a nutricionista Renata Cruz do NASF, Núcleo de Apoio a Saúde da Família. A segundo palestra foi sobre “Câncer de Mama”, com a enfermeira do Sesc Esthefani Guimarães.

A ação é desenvolvida pela Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde.

