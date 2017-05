Divulgados os nomes das candidatas ao Miss Mato Grosso do Sul “Be emotion” 2017

A organização do Miss Mato Grosso do Sul “Be emotion” 2017 anunciou na manhã desta quinta-feira (04), os nomes das 20 candidatas ao concurso que acontece neste sábado(06), a partir das 21 horas, no Espaço Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho” – em Costa Rica/MS.

Confira abaixo o nome das candidatas e seus respectivos municípios:

Maria Caroline Dutra oliveira – Miss Amambai;

Kiara Santine – Miss Aparecida do Taboado;

Isabela Cavalcante – Miss Aquidauana;

Jaqueline Arantes – Miss Campo Grande;

Bruna Barbosa – Miss Cassilândia

Renata Eduarda Brito – Miss Chapadão do Sul;

Gabriele Thereza de Jesus Cavassa – Miss Corumbá;

Anni Kelli Almeida – Miss Costa Rica;

Yana Karla Signor – Miss Coxim;

Samara Gonçalves – Miss Distrito de Alto Santana (Paranaíba);

Ana Flavia Modesto – Miss Distrito de São José do Aporé (Paranaíba);

Isabela Pareja Guerra – Miss Dourados;

Adriana Nascimento – Miss Ivinhema;

Evellyn Karolline Leite Aguero – Miss Jaraguari;

Andressa Rossatti – Miss Nova Andradina;

Jéssica Lyra – Miss Paranaíba;

Sandy Yasmin Oscar – Miss Santa Rita do Pardo;

Thaís Araújo – Miss Selvíria;

Farluce Chaves dos Santos – Miss Terrenos;

Ariane Pereira – Miss Três lagoas.

A coordenação do evento é do colunista social Warner Willon. Ao longo de seus 20 anos de carreira neste setor no Estado do Mato Grosso, Warner já revelou três vencedoras do Miss Brasil e uma finalista do Miss Universo.

Costaricaemfoco- foto Igor

