Conheça as 20 candidatas que vão concorrer ao titulo de Miss MS amanhã em Costa Rica

acontece amanhã na cidade de Costa Rica a realização do concurso da Miss-MS, que tem o apoio da prefeitura municipal. As 20 candidatas ao Miss Mato Grosso do Sul “Be emotion” 2017 que estão na cidade desde a última quarta-feira (03) em preparação para o concurso, participaram nesta sexta-feira (05) de um almoço oferecido pelo prefeito Waldeli dos Santos Rosa por meio da Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – no PNMSS – Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

veja abaixo as candidatas:

Foto: Igor Santana – ASSECOM/PMCR

