Bombeiros controle princípio de incêndio em carreta

Os Bombeiros de Chapadão do Sul, foram acionados no início da tarde desta sexta-feira (05), para controlar um princípio de incêndio em uma carreta, carregada com 32 tonelada milho.

O incêndio começou nas faixas de freios que travaram e superaqueceram e deram inicio ao incêndio.

A carreta carregou na Faz Elo e estava indo em direção a São Carlos SP, quando na rotatória (da colheitadeira) na entrada da cidade, o motorista foi avisado por outros do fogo na roda.

Após estacionar na avenida dois os bombeiros foram acionados por comerciantes, que já auxiliaram com extintores o combate até a chegada dos bombeiros. Foi utilizados mais de 400 litros de água no combate incêndio.

