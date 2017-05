Agesul realiza Tapa Buracos no Perímetro Urbano da MS-306 em Chapadão do Sul

A Agesul, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, iniciou nesta sexta-feira, 05, a ação Tapa Buracos na MS-306, no perímetro urbano de Chapadão do Sul.

A melhoria na via iniciou na “rotatória da colhedeira” e avança em sentindo ao centro de Chapadão do Sul.

A recuperação paliativa da via no trecho urbano foi uma solicitação da Administração Municipal, que aconteceu no dia 31 de março, quando o secretário da Agesul, Marcelo Miglioli esteve no município conversando com João Carlos Krug.

A Secretaria Municipal que está acompanhando as obras da Agesul é a Seinfra, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos, comandada pela secretária Sônia Maran e o adjunto Arqº.Ricardo Bannak.

Infraestrutura Urbana

O Governo do Estado por meio da Agesul lançou no dia 20 de abril, editais de licitação para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, que vão beneficiar os municípios de Deodápolis, Rio Negro, Ivinhema, Sonora, Fátima do Sul, Chapadão do Sul e Nova Alvorado do Sul. O investimento deste lote de licitações é de R$ 4 milhões.

No município de Chapadão do Sul, será beneficiado o bairro Parque União.

Assecom pmcs

