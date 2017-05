Adolescente grávida sofre estupro coletivo e namorado é degolado

Em depoimento à Polícia Civil, a adolescente de 15 anos revelou nesta quarta-feira (3) que o namorado presenciou ela sendo estuprada e logo depois foi degolado e teve o corpo jogado no Rio Parnaíba, na cidade de Uruçuí, no Sul do Piauí. Segundo o delegado Bruno Ursulino, responsável pelas investigações, a jovem ficou em poder dos criminosos por cerca de uma hora.