Sicredi Mobi amplia funcionalidades Novos recursos do aplicativo em Cartões e Investimentos já estão disponíveis

Novos recursos do aplicativo em Cartões e Investimentos já estão disponíveis

Focado em ampliar os serviços online para seus associados, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com 3,5 milhões de associados e presente em 20 estados brasileiros – lança novas funcionalidades no aplicativo Sicredi Mobi. Agora, é possível associados contratarem uma poupança integrada com apenas um clique, dispensando a necessidade de comparecer a uma agência.

Outras novidades estão relacionadas aos cartões Sicredi. Na página principal do aplicativo, o associado poderá visualizar o limite disponível dos seus cartões, além de novas funcionalidades presentes no menu de Cartões como consultar as 12 últimas faturas geradas e o saldo dos pontos no programa de recompensa. Agora também é possível alterar a data de vencimento da fatura pelo aplicativo e, para tornar a experiência ainda mais completa, os associados também poderão visualizar o extrato. A versão atualizada do aplicativo estampa a nova marca do Sicredi desenvolvida para reforçar o posicionamento de instituição financeira cooperativa.

“Seguimos desenvolvendo meios para facilitar o dia a dia dos nossos associados, especialmente para que possam manter o controle de contas de forma prática. O Sicredi Mobi mais uma vez se aperfeiçoa e amplia sua gama de funcionalidades, reflexo do nosso trabalho permanente para apresentar soluções”, afirma Gilberto do Amaral, gerente de Canais de Relacionamento.

O Sicredi Mobi foi lançado em 2013 e está disponível para smartphones e tablets, como uma opção para o associado realizar suas transações remotamente. As novidades fazem parte da estratégia do Sicredi de aperfeiçoar constantemente os canais de relacionamento. Atualmente, o Sicredi Mobi já bateu a marca de 700 mil downloads.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,5 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 20 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.



*Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Comentários