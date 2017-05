Prefeitura de Alto Taquari traz Show Vip com Junior & Thiago e Edson & Hudson para o 31° Aniversário da Cidade.

A Prefeitura de Alto Taquari presenteia sua população com o Show VIP Junior & Thyago e Edson & Hudson. A apresentação marcará o 31º Aniversário de emancipação político-administrativa do município de Alto Taquari (MT), no sábado, dia 13 de maio.

Os já consagrados irmãos Edson & Hudson, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, realizam em parceria com a dupla Junior & Thyago uma grandiosa turnê pelo país. Em 2017, Alto Taquari entrou na rota deste megashow dinâmico e moderno, de aproximadamente 2h de duração. A promessa é de inúmeras novidades e muita animação.

O momento é de grande importância para o cidadão de Alto Taquari, como destacou o prefeito Ivan Borba. “O povo desta cidade é trabalhador e guerreiro. Por isso, esta é uma forma de trazer distração e alegria para todos. E não é qualquer atração. É um Show VIP com Junior & Thyago e Edson & Hudson. Como todos sabem, Edson & Hudson é referência musical em todo o país. Já a dupla Junior & Thyago está despontando e também tem muita qualidade. Este é o jeito que encontramos de presentear o cidadão da melhor forma possível. Tenho certeza de que a maioria irá gostar”, afirmou Ivan.

O prefeito ressalta ainda a relevância do show para o comércio local. “Com este super show movimentaremos o nosso comércio. Atrairemos o público de toda a região e o empresariado da cidade será o maior beneficiado, mesmo que seja por um curto período”, enfatizou Borba.

O prefeito convida a população taquariense para estar presente no show e estende o convite aos munícipes da região. “Convido toda a comunidade para se envolver e marcar presença em nossos eventos, sobretudo em nosso megashow. Convido ainda a população, autoridades e a imprensa das cidades circunvizinhas para estar nos visitando neste período”, disse Ivan.

Serviço:

Evento: Show VIP Junior & Thyago e Edson & Hudson

Data: 13 de maio de 2017

Local: Lago Municipal de Alto Taquari

Horário: A partir das 22h

Outras atrações:

Evento: II Prova dos Três Tambores

Data: 13 de maio de 2017

Local: Parque de Exposições Agropecuárias de Alto Taquari

Evento: 18 Meca Brasil (Competição de Som Automotivo)

Data: 14 de maio de 2017

Local: Parque de Exposições Agropecuárias de Alto Taquari



Fonte: Assessoria de Comunicação / Eduardo Borges

