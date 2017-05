Prefeito João Carlos Krug acompanha o andamento das obras realizadas pela Seinfra

O Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, realizou vistorias em obras que estão sendo realizadas pela Seinfra (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos), na tarde desta quarta-feira, 03.

Acompanhado pelo secretário adjunto da pasta, Ricardo Bannak, e o topógrafo municipal Diego Martins, João Krug acompanhou duas importantes obras para o munícipio.

A primeira é a construção da base das casas do Projeto Lote Urbanizado, que está sendo realizado pela Prefeitura, com a Seinfra e a Secretaria de Assistência Social, em convênio com AGEHAB (Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul).

Posteriormente, o Prefeito sul-chapadense vistoriou as obras de drenagem de água pluvial nas ruas P2, P3, P4 e P5, onde posteriormente será realizada a pavimentação. A obra é realizada em convênio com o Ministério da Integração Nacional.

O Prefeito João Carlos Krug aprovou o efetivo andamento das obras municipais, que trazem benefícios para toda população.

