Prefeito Dalmy e vereadores vão a Campo Grande em busca de emendas para Alcinópolis

O prefeito de Alcinópolis, Dalmy Crisóstomo da Silva (DEM), acompanhado dos vereadores Ângelo do Nicola (DEM), Sirlei Rulli (DEM) e Ênio Queiroz (SD), cumpriram agenda em Campo Grande, onde buscaram fortalecer parcerias com o governo do Estado para ações no município.

Ambos estiveram com o deputado estadual Herculano Borges (SD), que garantiu para Alcinópolis emenda no valor de R$40 mil e com o deputado estadual Cabo Almi (PT), que prometeu destinar ao município R$30 mil. As duas emendas serão aplicadas na área da saúde.

Prefeito e vereadores se encontraram também com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mochi (PMDB). O parlamentar se colocou à disposição da administração e irá interceder por Alcinópolis junto à esfera federal.

Segundo o prefeito, o trabalho conjunto por Alcinópolis garantirá investimentos e o desenvolvimento local. “Por onde passamos fomos muito bem recebidos e pudemos contar com o apoio daqueles que também se preocupam com o bem estar do povo alcinopolense”, ressaltou o prefeito.

