Fórum para composição dos membros do Conselho Municipal do Idoso acontece no próximo dia 11

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Coordenação de Apoio aos Órgãos Colegiados convoca a população de Paraíso das Águas para participar da segunda reunião do II Fórum para composição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Paraíso das Águas.

A reunião será realizada no dia 11 de maio, às 18 horas na Sala da Coordenação de Apoio aos Órgãos Colegiados, localizada na Rua Manoel Vicente de Souza, 238, Centro, próximo ao Mercado do Produtor.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

