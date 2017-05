Em parceria com o Governo Municipal, Sebrae-MS realiza de 8 a 11 de maio Semana do MEI em Costa Rica

Por meio de uma parceria entre o Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMAD – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – o Sebrae/MS – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – através da Sala do Empreendedor realiza no período de 08 a 11 de maio de 2017 a Semana do MEI – Micro Empresário Individual.

De acordo com secretário de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim, essas ações é de grande importância aos empresários, pois serão executadas várias ações no intuito de auxiliá-los. “Os empreendedores são os grandes beneficiados por ser uma atividade proativa de apoio com atendimento a alterações cadastrais, baixa de CNPJ, declaração anual, formalização de empresa e a renegociação para empresas inadimplentes”, explicou o gestor.

“Após está semana especial do MEI, se algum empresário necessitar de atendimento específico ou de consultoria estaremos agendando normalmente”, complementou o Agente de Desenvolvimento José Adriano de Jesus Silva.

A Sala do Empreendedor esta localizada na sede da SEMAD, na Rua Josina Garcia de Melo, Nº 239, Centro. O atendimento é de segunda à sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h. Para mais informações nos telefones (67) 3247 7080 / 7081.