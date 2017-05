Em 5 etapas e visitas às propriedades Secretaria de Saúde deve vacinar 90% dos moradores da zona rural

A Prefeitura Municipal de Figueirão, por meio da equipe de Estratégia de Saúde Familiar (ESF), iniciou na última quarta-feira (3) um mutirão de vacinação voltado à população da zona rural, com diversos tipos de vacinação.

As vacinas aplicadas são para prevenção da Influenza H1N1 para crianças de 0 a 5 anos, gestantes, puérperas, comorbidades, idosos e demais que se enquadram na classificação de risco, além da regularização das vacinas de Tétano, Febre Amarela, Hepatite A e B, HPV e demais vacinas do Calendário do Ministério da Saúde.

O mutirão ocorrerá em cinco etapas, iniciado pela região do Caracol, Pontinha do Cocho e adjacências. Nesta quarta-feira a imunização beneficiou aproximadamente 31 pessoas, e segue com atividades nas propriedades rurais que estão às margens das rodovias MS-436, que liga Figueirão a Camapuã e no trecho que liga Figueirão a Alcinópolis.

No dia 5 a campanha será na região da Currutela do Jauru, Fazenda Retaca e proximidades. Já no dia 10 de maio a comunidade quilombola de Santa Tereza será a região visitada. Ficando a quinta região para o dia 11 de maio nas mediações das fazendas Santa Helena e do Sr. Jeronimo Pulu.

A vacinação é realizada por 2 servidores sendo 1 profissional da saúde, o enfermeiro Jorge Mortari, e no apoio o servidor Denivan Barbosa, que pretendem atingir a marca de vacinação de aproximadamente 629 pessoas nas cinco etapas da ação acrescida com as vacinações da zona urbana.

Todos moradores que residem nas regiões ainda não visitadas podem aguardar a visita da equipe volante, e para àqueles que não receberam a visita ou que não estavam em suas propriedades na data agendada, devem entrar em contato com a equipe da UBS através do telefone (67) 3274-1128 e programar sua visita para regularizar seu cartão de vacinação.

Texto: Assessoria de Comunicação

