Conheça a representante sul-chapadense no Miss Mato Grosso do Sul 2017

Neste sábado, 06, acontecerá o evento “Miss Mato Grosso do Sul Be Motion 2017”, em Costa Rica no Espaço Conviver, às 21 horas.

Representando a cidade de Chapadão do Sul estará a jovem Renata Eduarda Brito, de 18 anos. A sul-chapadense é estudante e filha de Cleusa Brito e Luiz Brito.

A expectativa é que no evento estadual tenha representantes de 19 cidades. O concurso terá a presença da atual Miss Mato Grosso do Sul, a campo-grandense Yara Volpe, além da Miss Brasil 2016 Raíssa Santana.

A jovem conta com o apoio da Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte, que desejam sorte para a bela Renata Eduarda Brito no evento que ocorrerá no sábado.

O evento é uma realização de Warner Willon e ACRIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica. Mais informações pelos telefones (67) 3247-1974/1107

