Baleia azul faz mais uma vítima em Paranaiba

Uma mulher de 34 anos de idade foi agredida fisicamente por seu ex marido, de 32 anos, após postar uma foto no Istagram da baleia azul. O homem achou ruim, imaginou que a mulher estaria tirando sarro da sua cara e foi tirar satisfação com agressão física e ameaça de morte. O fato ocorreu às 19h desta terça-feira, 2, no Jardim Universitário II.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a mulher conviveu com o homem por aproximadamente quatro anos, separaram-se a cerca de seis meses. O ex arrumou uma namorada e a mulher também arrumou um namorado.

A vítima disse que postou uma foto no Istagram da baleia azul e o autor achou que ela estava tirando sarro dele, quando foi até a residência da vítima, entrou sem autorização e começou a ofendê-la com palavras de baixo calão do tipo ”biscate”, ”vagabunda”, ”vadia”.

A mulher disse ainda que ele começou a agredi-la fisicamente com enforcamento e ainda a ameaçou de morte. Como se não bastasse, desferiu um soco no rosto da mulher que só não pegou, porque, segundo ela, tirou o rosto.

A mulher disse à polícia que não foi mais agredida porque dois vizinhos entraram na briga e seguraram o autor, que se evadiu do local. Ela disse que o autor falou que poderia chamar a polícia, pois o mesmo não tinha medo.

Matéria de autoria do site Tribuna Livre

