1º Eco Bike Templo dos Pilares: diversão e aventura na Capital Estadual da Arte Rupestre

Belezas cênicas e visual panorâmico. Este será o cenário do 1º Eco Bike Templo dos Pilares, que acontecerá em Alcinópolis, a Capital Estadual da Arte Rupestre no dia 06 e 07 de maio. Com percurso off-road de aproximadamente 40 km pelo Monumento Natural Serra do Bom Jardim, o evento promete muita aventura e natureza exuberante.

O percurso, em terreno com elevações leves e moderadas, termina ao chegar à área que abriga o Parque Natural Municipal Templo dos Pilares, uma Unidade de Conservação repleta de vestígios dos antigos habitantes que datam de até 10.735 anos atrás.

No local, os ciclistas irão encontrar gravuras, pinturas em paredes, teto e pilares de formações rochosa curiosa, em uma das cidades mais rica no Eco Turismo Sul-Mato-Grossense, com a maior concentração de arte rupestre do estado, totalizando 24 sítios arqueológicos.

Até o momento, oito cidades já confirmaram a participação no evento: Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Cassilândia, Costa Rica, Rio Verde, Pedro Gomes, Sonora, Coxim e ciclistas do estado de Mato Grosso. “A ideia principal desse passeio é de confraternização entre amigos e familiares proporcionando um evento diferenciado para todos amantes do ciclismo e a natureza”, ressaltou a Secretária de Desenvolvimento, Bruna Barbosa.

Segundo o organizador da TPC//MS (Trilha Pantanal Coxim ), Arisltol Cotini, um dos idealizadores do evento, o 1º Eco Bike Templo dos Pilares é um novo desafio, só que agora em duas rodas, pois o seguimento e a ideologia são as mesma. “O objetivo é promover o turismo autossustentável, bem como fomentar a economia local projetando assim o município e a região”, disse.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, e conta com o apoio da Natural Tudo, Coxim A.M.C.C, vereador Marcão e TPC/MS.

Confira a programação:

– Dia 06 de maio: recepção no Sindicato Rural de Alcinópolis com alimentação às 19h e área de Camping.

– Evento musical às 20h.

– Dia 07 de maio: café da manhã a partir das 5h30 às 7h, com saída às 7h30 minutos da praça central de Alcinópolis.

– O percurso consiste em apoio logístico de viaturas, ambulância, empresa de suplementos no meio do trajeto com isotônico e água, rádio comunicação e telefone via satélite.

– Serão 40km até o Templo dos Pilares, local de contemplação rupestre e logo direcionado ao ponto final a 5km onde fica o local de apoio.

-Finalizando com almoço para os participantes.

Quer participar? As inscrições estão abertas online pelo site www.sympla.com.br ou pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento, em Alcinópolis, e na loja Natural Tudo, em Coxim. Mais informações pelo telefone (67)3260-1739.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Nathalia Barbosa

