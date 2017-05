Super Aurora informa participa de nossas promoções retire seu cupom no Balcão de atendimento

Não deixe de participar de nossas promoções. Pegue seu cupom nos balcões preencham e concorram aos mais diversos prêmios. Nossas promoções são sempre pensando no melhor para você e toda sua família.

O Super Aurora, informa que os cupons de todas as nossas promoções devem ser retirados no Balcão de Atendimento do Super Aurora. Leve seu cupom fiscal e solicite seu cupom e já estará participando dos próximos sorteios. Fácil e prático, não é mesmo.

Então corre para o Super Aurora e confira nossas ofertas.

Super Aurora, o supermercado da família e das grandes promoções.

Avenida Quatro, 1226 – Centro, Chapadão do Sul

Fone: (67) 3562-1636.

Curta nossa Fan Page. Clique aqui

Comentários