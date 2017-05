Reinaldo Azambuja e produtores rurais participam da “Caravana do FCO” em Chapadão do Sul.

Em parceria com o BANCO DO BRASIL e a SUDECO (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste) e Governo do Estado do MS, será realizada na próxima Terça-feira (09/05/2017) em Chapadão do Sul A CARAVANA DO FCO. O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), participa da abertura da Caravana do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/Banco do Brasil), a partir das 8h30, no salão de eventos do Sindicato Rural de Chapadão do Sul.

R$ 10 BILÕES – O Banco do Brasil conta com R$ 10,3 bilhões para apoiar o desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste, por meio das linhas amparadas pelo Fundo para financiamento aos setores mineral, industrial, agropecuário, agroindustrial, turístico, comercial e de serviços. Para o Mato Grosso do Sul, foram disponibilizados mais de R$ 2,2 bilhões para financiamentos na área rural e empresarial.

O FCO – Fundo Constitucional do Centro Oeste é uma das linhas de crédito mais vantajosas para os empreendedores tanto da área rural quanto da indústria, comércio e prestação de serviços nas áreas urbanas.

INFORMAÇÕES A INVESTIDORES – Segundo o Gerente Geral da agência do BB de Chapadão do Sul o Sr. Anderson Okahara: “O evento busca trazer informações aos empresários e produtores de nossa região sobre como acessar esta importante a linha de crédito que é o FCO e visa democratização da distribuição do dinheiro que o Fundo disponibilizou para este ano.” O Evento conta também com a Parceria da Prefeitura Municipal, do Sindicato Rural e da Associação Comercial de Chapadão do Sul.

PROGRAMAÇÃO

– 08:30 – Recepção aos Participantes com Café da Manhã;

– 09:00 – Abertura do Evento – Apresentação de autoridades e fala ( previsto a Presença do Governador)

– 09:30 – Apresentação do BB – A cargo do Superintendente Estadual;

– 10:00 – Palestra sobre Empreendedorismo e Inovação;

– 11:00 – Abertura do Balcão de Negócios BB e Sebrae