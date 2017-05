Prefeitura oferece aulas de hidroginástica gratuita para gestantes de Alcinópolis

Durante a gravidez o corpo feminino passa por grandes transformações, isso inclui a nova postura desenvolvida para acomodar o bebê, que na maioria das vezes, acaba por forçar a musculatura da coluna, causando desconforto e até mesmo dor.

O peso extra que a mulher passa a carregar diariamente exige uma força complementar de toda a musculatura e nessas horas a futura mãe precisa praticar exercícios. No entanto, para isso é necessário procurar uma atividade segura e ao mesmo tempo relaxante, como é o caso da hidroginástica: uma forma de se exercitar, sem sobrecarregar ainda mais o corpo.

Pensando nisto, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Projeto Nascer e Rede Cegonha, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência social, está oferecendo aulas de hidroginástica gratuita às gestantes de Alcinópolis. Elas acontecem toda terça e quinta, das 9h às 10h, na piscina do Centro de Convivência da Melhor Idade.

Segundo a fisioterapeuta Neiva Leite Carneiro, profissional responsável pela aula, trata-se de uma atividade aeróbica convencional, dentro d’água, sem sentir o peso do corpo nas articulações, evitando assim o impacto e os riscos de lesões.

Viviane Nogueira também é fisioterapeuta, está grávida de 28 semanas e como profissional reconhece os benefícios da hidroginástica. Nesta semana ela iniciou a aula pela Prefeitura e já sentiu os resultados positivos da atividade. “A melhora vem depois de alguns dias de exercício, mas eu já dormi muito melhor e já me sinto mais disposta”, ressaltou.

Alguns exercícios de hidroginástica para gestantes incluem andar, correr, levantar os joelhos ou bater as pernas, mantendo sempre o corpo dentro da água e podem ser feitos pela maioria das gestantes. E mesmo assim, você ainda está em dúvida sobre os benefícios da hidroginástica? Então confira as principais vantagens da atividade de acordo com a fisioterapeuta Neiva:

-Aumenta a energia e disposição.

-Alivia as dores da gravidez.

-Elimina prisão de ventre.

-Melhora o humor.

-A praticante Tende a ganhar menos peso.

-Reduz o inchaço.

-Melhora a circulação.

-Previne varizes.

-Reduz a incidência de diabetes gestacional.

-Elimina riscos de acidentes, quedas e ferimentos, pois trabalha o equilíbrio.

-Melhora o sono.

-Diminui a ansiedade e o estresse.

-Melhora a flexibilidade e a elasticidade dos músculos para o final da gestação e o parto.

Mais informações sobre as aulas de hidroginástica pelo telefone 3260-1188.

Nathalia – Assecom

Comentários