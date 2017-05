Prefeito e superintendente do IBAMA alinham investimentos na área da Educação Ambiental

O prefeito municipal de Figueirão, Rogério Rosalin, recebeu o Superintendente Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Antônio Castro Vieira. A reunião teve como foco firmar parceria de trabalho entre a Administração Municipal e o IBAMA , em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), para estabelecer ações em educação ambiental que irão refletir na recuperação da Bacia do Rio Taquari.

Vieira ressaltou na reunião a importância dos produtores e ribeirinhos de se atentarem quanto a necessidade de conscientização para maior alcance na luta pela revitalização do Rio Taquari e seus afluentes. “Mato Grosso do Sul é um dos poucos estados onde o processo de educação ambiental se encontra sistematizado, e que por meio de processos colegiados são definidas suas políticas, objetivos, princípios e recomendações”, afirmou. “Mas ainda há uma necessidade de realizar a prevenção antecipada, muito antes das medidas corretivas, com aplicações sanções e de multas” ressaltou o superintendente.

Vieira participou da reunião juntamente com sua equipe composta pelo analista ambiental, Reginaldo Yamaciro, e o técnico do Instituto, Vicente Mota de Souza Lima, responsável do órgão pela educação ambiental em Mato Grosso do Sul. A reunião também contou com a participação do vice-prefeito, Fernando Martins e do engenheiro sanitarista ambiental da prefeitura, Aquino Pereira de Oliveira.

