Postaram no Facebook que gostam de matar PM, mas foram localizados e ‘se redimiram’

Na tarde de terça-feira (2), uma fotografia postada no Facebook resultou na detenção de um jovem de 18 anos e apreensão de um adolescente de 16 anos. Os dois publicaram uma imagem, tirada em frente ao pelotão do Coophavila II, do 1º Batalhão da Polícia Militar, e foram encontrados horas depois.

De acordo com a polícia, os dois jovens são conhecidos na região e já foram abordados algumas vezes, mas não têm passagens. O adolescente de 16 anos é quem aparece na fotografia, com as mãos simulando armas. Já o amigo, de 18 anos, foi reconhecido por uma tatuagem que tem no dedo e que aparece na foto.

A legenda da imagem postada no Facebook dizia “Ai que delícia, ai que delícia, o bonde de campo grande gosta de mata polícia HAHAHA” (sic). Em poucos minutos a fotografia chegou aos grupos dos policiais militares, que reconheceram os jovens e iniciaram buscas na região.

Os militares chegaram até a casa do adolescente e a mãe permitiu que ele fosse levado pelos policiais, após ver a fotografia. O amigo, de 18 anos, foi encontrado em uma sorveteria, onde tinha combinado de encontrar com o jovem. Os dois ainda revelaram que tinham outras fotografias semelhantes e que postariam nas redes sociais.