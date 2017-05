Percurso de 40 km atrai ciclistas até área de sítio arqueológico em Alcinópolis

A cidade de Alcinópolis recebe nos próximos sábado (6) e domingo (7) o 1º Eco Bike Templo dos Pilares, com percurso off-road de aproximadamente 40 km pela Serra do Bom Jardim. A área abriga o Parque Natural Municipal Templo dos Pilares, repleto de gravuras e pinturas rupestres, além de colunas de formações curiosas que datam de até 11 mil anos atrás e compõem importante sítio arqueológico do Estado.

O evento é organizado pela prefeitura de Alcinópolis e tem presença confirmada de ciclistas de Campo Grande, Cassilândia, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste e Sonora, além de participantes de Alto Garças (MT). O passeio tem aproximadamente 100 inscritos até agora e a expectativa da organização é de atingir a marca dos 250 até o fim de semana.

O percurso, em terreno com elevações moderadas, termina ao chegar no sítio arqueológico Templo dos Pilares, que leva este nome porque pode ter sido lugar de adoração aos mortos e deuses de antigos habitantes. Ao fim da trilha, grupos de 15 pessoas poderão entrar a pé no local e contemplar os vestígios nas paredes da montanha.

A recepção dos participantes será no Sindicato Rural de Alcinópolis, às 19h de sábado. No domingo, a saída está marcada para às 7h30min, da praça central da cidade. Após a chegada será servido almoço aos ciclistas.

As inscrições podem ser feitas pelo site do evento até o fim de semana.

Maiores Informações falar com Aristol Cotini no (67) 9.9669-1930

A realização é da organização TPC// MS (Trilha Pantanal Coxim )

* Jones Mário – Correio do Estado

Comentários