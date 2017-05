Pauta da sessão ordinária 1147ª desta quarta-feira

PAUTA PARA A 1147ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 03/05/2017 – QUARTA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 26/2017 Ver. Alirio Bacca

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, com cópia ao Superintendente Estadual de Gestão e Integração de Transporte e Energia, Paulo Cesar Lima Montilha e a Promotora de Justiça, Dra. Fernanda Proença de Azambuja, solicitando o que segue:

Solicitamos apoio para a fiscalização das condições de uso dos ônibus da Viação São Luiz, tendo em vista as péssimas condições de manutenção, constantes atrasos e desrespeito ao consumidor.

Requerimento nº 27/2017 Ver. Vanderson Cardoso

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia a Secretaria de Infraestrutura e Projetos, Sônia Maran, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis, quais são as Ruas do Loteamento Parque União, que irão ser contempladas no pacote de obras que o Governo do Estado pediu para licitar.

Requerimento nº 28/2017 Ver. Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Existe data prevista para a implantação de estacionamento em toda extensão do canteiro central da Avenida Goiás, entre a Rua Paranaíba e Avenida Rio Grande do Norte?

– Se sim, nos encaminhar cópia do cronograma de execução do referido serviço.

Demais informações que julgarem necessárias.

Indicação nº 153/2017 Ver. Alline Tontini e Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário do SEDEMA, Felipe A. Scorsatto Batista, solicitando que sejam plantadas árvores do tipo Ipê, em toda a extensão da Avenida Rio Grande do Norte.

Indicação nº 154/2017 Ver. Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário do SEDEMA, Felipe A. Scorsatto Batista e ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja fechada a parte superior das paredes da Feira do Produtor, solicito ainda, que seja efetuada a pintura do local.

Indicação nº 155/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a construção de uma Sala de Espera, aberta aos Pacientes que aguardam por suas consultas no ESF Saúde Lar localizado na Rua Campo Grande, no NASF Núcleo de Apoio à Saúde da Família, também localizado na Rua Campo Grande e na UBS Central.

Indicação nº 156/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de Redutores de Velocidade, na Avenida Planalto.

Indicação nº 157/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso do Sul, Thiago Carim Bucker, solicitando, melhorias na Sinalização vertical e horizontal, no trevo de acesso à Fazenda Campo Bom, bem como, o trevo da BR 060 com a MS 306.

Indicação nº 158/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando estudo da viabilidade da aplicação de “mão inglesa” no trecho da Rua Campo Grande, entre a Avenida Mato Grosso do Sul e a Rua Coxim.

Indicação nº 159/2017 Ver. Paulo Lupatini

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente a Deputada Federal, Tereza Cristina, solicitando a destinação de Recurso Financeiro, para aquisição de três Academias ao Ar Livre, para as Escolas Municipais Rurais, da Pedra Branca, IACO e Assentamento Aroeira.

Indicação n. 160/2017 Ver. Vanderson Cardoso

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, no sentido de que todas as Secretarias Municipais, promovam avaliações rotineiras de saúde em seus funcionários, e posteriormente incentivem o tratamento adequado.

Indicação nº 161/2017 Ver. Elton Silva

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando Patrolamento nas ruas do Assentamento Aroeira.

Indicação nº 162/2017 Ver. Toninho Assunção

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando serviços de Patrolamento e cascalhamento na Rua Jucelino Kubitschek, via de acesso à Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de Chapadão do Sul.

Indicação n. 163/2017 Ver. Toninho Assunção

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando serviços de patrolamento e cascalhamento na estrada rural que dá acesso à Furnas, Rodovia MS 306, KM 122.

Indicação n. 164/2017 Ver. Anderson Abreu

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário SEDEMA, Felipe A. Scorsatto Batista, solicitando a revitalização do Viveiro Municipal de Mudas.

Indicação nº 165/2017 Ver. Elton Silva e Ver. Mika

INDICO à mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja efetuado o trabalho de patrolamento e cascalhamento nas estradas da Fazenda Minuano até a divisa do Estado de Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás.

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Mensagem nº 020/2017. Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 02/2017. Executivo que: “Altera o Anexo VII, da Lei Complementar nº 040, de 04 de setembro de 2007 e dá outras providências”.

– Mensagem nº 023/2017. Encaminha Projeto de Lei Complementar n° 03/2017. Executivo que: “Altera a estrutura organizacional do Poder Executivo, instituída pela Lei Complementar nº 072, de 03 de outubro de 2013, e dá outras providências”.

– Mensagem nº 019/2017. Encaminha Projeto de Lei n° 20/2017. Executivo que: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial, que menciona e dá outras providências”.

– Mensagem nº 021/2017. Encaminha Projeto de Lei n° 21/2017. Executivo que: “Concede Revisão Geral aos vencimentos dos servidores públicos municipais, e dá outras providências”.

– Mensagem nº 022/2017. Encaminha Projeto de Lei n° 22/2017. Executivo que: “Concede auxílio financeiro ao Lar do Idoso Paulo de Tarso e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 02 DE MAIO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora Legislativa.

Comentários