Buracos causam grave acidente com três feridos na BR-359

As péssimas condições da BR-359, entre Alcinópolis e Coxim, causou um grave acidente na manhã desta quarta-feira (03), próximo ao quilômetro 137.

Uma camionete e um carro colidiram, deixando três pessoas feridas, sendo um em estado grave. Todos foram socorridos por terceiros.

Inicialmente, as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Alcinópolis, mas, o motorista do Fiat Uno, Vilson Ferreira dos Santos, será transferido no sistema vaga zero para Campo Grande.

No carro também estava a esposa de Santos, Joselita Alves dos Santos. Ambos são funcionários públicos municipais e seguiam para Coxim.

A camionete era Mitsubishi era conduzida pelo trabalhador rural Sinval Rodrigues Pereira, de 59 anos, que tinha como passageiro um homem identificado como Luciano, que é um dos feridos. Apesar da gravidade do acidente, Pereira não se feriu, permanecendo no local. Ele contou que o carro seguia em sua frente e reduziu para desviar dos buracos na rodovia. Como Pereira não teve tempo de fazer o mesmo, acabou colidindo na traseira.

