Rubinho Catenacci reuniu amigos para comemorar seu aniversário

O empresário Rubinho Catenacci comemorou no último dia 29, mais uma aniversario com uma grande festa na cidade de Figueirão. Onde o empresário, reuniu os amigos para comemorar seu aniversário. Ao lado de seus familiares, ele recebeu os amigos em uma envolvente festa e um grandioso Baile.

Rubinho Catenacci, apesar de ser um dos grandes empresários no ramo da agropecuária brasileira, tem uma personalidade repleta de bom humor e irreverência e acima de tudo de uma simplicidade enorme, aonde trata e respeita a todos com muito carinho. A alegria é uma constante em suas respostas para a vida.

Mais uma vez, o no Tatersal da Fazenda 3R, foi o local escolhido para a realização da festa lindíssima e cheia de charme. Amigos dos amigos, o empresário faz questão da presença de seus familiares e companheiros de muitos anos de convivência e amizade verdadeira, e também de alguns funcionários da sua empresa.

Amante de uma boa música raízes e principalmente do Chamamé, a festa não poderia ser em outro estilo e para dar uma atração a mais, a presença da cantora Delinha, ícone da música sul-mato-grossense e amigo de longas datas do Rubinho esteve presente e animou a festa, que teve também as participações de João do Couto e Joecil e Grupo Sociedade Baileira e o chamamezeiro Ramão Martins de Bodoquema, especialista em Chamamé correntino.

Na noite anterior a sua festa, Rubinho Catenacci, recebeu uma homenagem do clube da terceira idade da cidade, onde ele é uma pessoa muito querida pelos jovens da terceira idade. Com um grupo musical no estilo Chamamé, ele foi recepcionado com uma música também feita especialmente para ele e todos cantaram o Parabéns e a dança da valsa, onde o empresário num bom humor tremendo dançou animadamente.

Vejas as fotos abaixo do ocorreionews e do fotografo Denilson Rodrigues de camapuã

Comentários