O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Chapadão do Sul esteve em Brasilia com o Presidente Michel Temer e durante a reunião os vereadores apresentaram e cobraram do presidente Michel Temer, respostas das demandas que visam maior participação do legislativo municipal brasileiro nas discussões de planos e metas nacionais, especificamente nas ações municipalistas.

Fonte: Assessoria de Comunicação

