Prefeitura promove campanha de Posse Responsável na escola Carlos Drummond de Andrade

A Prefeitura de Chapadão do Sul realiza na manhã e na tarde desta terça-feira, 02, uma palestra sobre Posse Responsável na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, para alunos do 1º até o 9º ano do ensino fundamental , totalizando quase 1.000 alunos.

Na ação, o médico veterinário e responsável pelo canil de Chapadão do Sul, Fernando Torres, falou da importância de tratar bem os animais após a posse e passou alguns vídeos para o ensinamento da Posse Responsável.

Em sua fala, Fernando relatou a importância da família planejar antes de adotar um animal de estimação e os cuidados e responsabilidades que as pessoas precisam ter após a adoção.

Posse Responsável

Posse responsável são cuidados e responsabilidades que o proprietário precisa ter com o seu animal de estimação: o animal precisa de cuidados, carinho e atenção; o animal precisa ser levado ao veterinário regularmente; não pode-se abandonar cães e gatos nas ruas; se não há espaço suficiente na casa não deve adotar um animal; ter controle sobre a reprodução e evitar criar indesejadas.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 9 9967-9294.

*Assecom PMCS

