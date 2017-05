Prefeitura continua o efetivo trabalho de melhorias e limpeza em Chapadão do Sul

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Obras continuam realizando diversas ações de melhorias na cidade, pensando no desenvolvimento de Chapadão do Sul e o melhor para população.

Assim, na Av. E, está sendo realizada a abertura de uma via, em sentido a Rua 13, possibilitando mais opções para os motoristas sul-chapadenses.

Além disso, a Secretaria também realiza a construção de dois Ecopontos nas ruas P-15 e P-18. Serão colocados 10 em todos os bairros.

Outro efetivo trabalho realizado é a construção dos meios-fios na Av. Rio Grande do Sul, em frente do ESF Flamboyant.

Para entrar em contato com a Secretaria de Obras basta ligar no (67) 3562-6645. A Secretaria está localizada na Rua Treze, nº 780.

Ecopontos

Idealizado pela Sedema, Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, são locais apropriados para o descarte dos resíduos.

Serão locais onde os resíduos poderão ser descartados e acondicionados em recipientes apropriados, separadamente. É uma ação que faz parte da coleta seletiva e contribui pro meio ambiente. Poderão ser descartados: pequenas quantidades de resíduos das podas e roçadas. Pequenas quantidades de entulho. Bota fora de móveis e eletrodomésticos. Além de resíduos recicláveis.

É estritamente proibido descartar lixo doméstico.

Comentários