Prefeito Rosalin entrega UTI Móvel a população

O prefeito municipal de Figueirão Rogério Rosalin, fez no último sábado a entrega de uma ambulância UTI móvel, a saúde do município.

Participaram da cerimônia de inauguração da obra, os Deputados Jr Mochi, Beto Pereira, e o assessor do dep. Onevan de Matos, Fernando Ortega, os vereadores Roni Silva, Flávia Maria Bravo, Carlos Pereira Ramos, Edegar de Lima, Tiago de Souza, Marcelo Martins, Luciene Teodoro, Diretor do Hospital, Cléverson de Souza, coordenadora da UBS Cízia Izabel e o prefeito de Camapuã Delano.

O novo veículo vai oferecer mais qualidade no transporte de pacientes que precisarem de atendimento médico urgente.

No ato da entrega do veículo o prefeito afirmou que a sua administração sempre se preocupou em oferecer o melhor para os munícipes e hoje mais uma vez estamos contemplando a nossa população com um benefício de grande importância.

Lembrou o prefeito que Quando vamos para Campo Grande, nos grandes hospitais, notamos várias UTI moveis de outros municípios, em péssima condição, com pneus velhos, faltando equipamento, ar condicionado e o paciente sofrendo, pensando nisso é, que juntamente com os vereadores e a ajuda dos nossos deputados, conseguimos trazer para Figueirão um UTI móvel equipada e que se preciso for vai ter condições de atender com dignidade nossos pacientes.

Ambulância UTI móvel, adquiridas no valor de R$ 350 mil, através de verbas coletiva dos deputados, solicitadas pelos vereadores da cidade; Junior Mochi R$ 70 mil (vereadores Edegar e Junior); Onevan de Matos R$ 90 mil (Vereador Roni); Beto Pereira R$ 50 mil (vereador Edinho); Mara Caseiro R$ 20 mil (vereador Carlitão) e Coronel Davi R$ 20 mil (vereador Tigrão).

