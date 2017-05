Policia de Costa Rica divulga nota e fotos sobre o acidente que matou criança

A Policia Militar foi acionada pelo Corpo de Bombeiros Militar, para realizar atendimento a acidente de trânsito do tipo capotamento ocorrido na Rodovia Municipal Dionizio Dias Costa, dessa forma o deslocamento foi realizado, que ao chegar ao local foi possível identificar o ocorrido, onde as Forças de Segurança se uniram para realizar o atendimento a todos os envolvidos que por sua vez, estavam demasiadamente lesionados. O condutor por sua vez recusou por diversas vezes atendimento Pré Hospitalar, mas foi convencido a receber tal atendimento haja vista que sua condição física poderia levar a algo maior.

No veículo havia 6 (SEIS) pessoas, onde 5 (Cinco) delas sofreram lesões corporais de natureza leve e grave, e 1 (Um) veio a Óbito o menor Gabriel Fernandes de 3 anos de idade.

A Sra. Eluzia da Boa Morte Fernandes mãe da criança e o Sr. Rodrigo Riquelmes da Silva relatou a Policia Militar que, neste dia em questão almoçaram e deslocaram-se em direção ao Município da LAGE por volta das 13:00h, para visitarem o Parque Municipal da LAGE, relatou também que no local fizeram o uso de bebida alcoólica e ao retornarem a cidade por volta das 16:00h o Condutor do veículo Cleyton Batista de Freitas realizava manobras perigosa segundo os declarantes, derrapando o veículo por diversas vezes, “Fazendo Graça” , Rodrigo e Eluzia relataram que pediram a direção do veículo por diversas vezes a Cleyton , mas o mesmo dizia em tom irônico, que apenas ele dirigiria seu veículo, e continuou com a ação irresponsável, onde em cerca de 8km da Cidade de Costa Rica ele veio a perder a direção do veículo após tentar realizar o popular cavalo de pau, colidindo contra um barranco as margens da estrada, e veio a capotar o veiculo por diversas vezes.

No veículo havia 2(duas) crianças uma de 1 ano e a outra de 3 anos, além de 4 (Quatro) adultos e todos sofreram serias lesões, corporais, e uma das Crianças o menor Gabriel Fernandes de 3 anos sofreu grave lesão de afundamento no crânio e face, sendo ele socorrido no local por Zalmir Pinto de Souza, que no momento do acidente estava passando pelo local, onde este o levou até o Hospital, mas que chegou no Hospital já sem vida segundo os médicos, informaram ainda que tentaram reanima-la, contudo já não era mais possível a reanimação. Já os outros envolvidos foram atendidos no local pelo Corpo de Bombeiros Militar em conjunto com a Policia Militar sendo todos socorridos a Fundação Hospitalar de Costa Rica, local este em que recebem atendimento médico especializado.

O condutor do veículo apresentava visível estado de embriaguez, com voz pastosa, olhos avermelhados, agressividade, arrogância, desordem nas vestes e exalava forte odor etílico, diante disso foi convidado a realizar o teste do Bafômetro, ele se prontificou realizando o mesmo, que após aferição resultou em 0,73 MG/L. Em ato continuo o autor foi submetido aos procedimentos administrativos em conformidade ao código de trânsito Brasileiro, sendo ele autuado por dirigir sob a influência de álcool. Saliento que tal exame foi realizado cerca de 2h30m após o acidente. Foi dada a voz de prisão a Cleyton ainda no Hospital, contudo este permanece internado devido a sua condição física em virtude do ocorrido.

Diante o exposto foi confeccionada este Boletim de Ocorrência e encaminhado a Delegacia de Policia para que sejam tomadas as devidas providências cabíveis.

