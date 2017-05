Junta Militar de Chapadão do Sul entregou 131 CDI

Na última sexta-feira, 28, aconteceu a entrega da CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), pela 168ª Junta de Serviço Militar de Chapadão do Sul.

Estavam aptos para receber a CDI, 186 pessoas, entretanto, compareceram 131, representando uma taxa de 70%. A ação iniciou ás 7 horas, com o atendimento da Junta Militar, onde continuou até as 15 horas, sem fechar para o almoço.

Posteriormente, às 15h30 foi realizada a Solenidade, que teve duração de 55 minutos, onde os jovens cantaram o hino e fizeram o juramento a Bandeira do Brasil.

Os cidadãos receberam as informações pertinente ao assunto, como o motivo da dispensa, assim, os 131 jovens, nascidos no ano 1999 e anteriores, que receberam a dispensa estão em dia com o serviço militar, podendo concorrer a cargos públicos, adquirir passaporte, receber prêmios e fichar-se em qualquer empresa.

Na ação, estiveram presentes o Prefeito João Carlos Krug, a secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Educação Guerino Perius, secretário da Junta Militar Valdir Pivatto e o vereador Anderson Abreu, representando o Legislativo. Além deles, estavam presentes pais e professores.

Ausentes

Os 55 ausentes, terão uma segunda chance de receber o CDI, na próxima solenidade que está prevista para acontecer em setembro de 2017. Mesmo assim, os ausentes devem procurar a Junta Militar para carimbar novamente o documento, para atualização da nova data.

A Junta de Serviço Militar de Chapadão do Sul está localizada na Avenida Quatro nº. 230 “Terminal Rodoviário” sala 17(1º Andar) e as duvidas podem ser tiradas pelo telefone: 67-3562.3351. *Assecom PMCS

