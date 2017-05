Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Seja otimista. Não faça concessão ao pessimismo ou ideias negativas. Dia favorecido no progresso artístico, na popularidade, na melhoria financeira e cultural. Não fique inerte quando chamado a agir fora dos seus anseios pessoais.

TOURO – Dúvidas e sentimentos pouco claros trarão certo conflito interior. Talvez você precise aprender a ser agressivo de forma diferente da que lhe é habitual. Seu potencial criativo continua forte, principalmente dentro do trabalho, revelando que sentirá necessidade de sair em busca de segurança matéria.

GÊMEOS – O lado financeiro ainda estará indo muito bem, o que o deixará com uma incrível segurança neste sentido. Mas, será na família e nos amigos que você estará mais ligado neste período. O período ainda não será positivo no amor.

CÂNCER – Momento positivo que o beneficiará muito e de modo decisivo. Notícias agradáveis. Não de crédito a rumores e boatos que possam surgir. Data positiva para fazer mudanças. O clima sensual continua muito favorável para você neste período.

LEÃO – Momento em que sua moral e reputação estarão em jogo, se entrar em contato com pessoas de caráter duvidoso. Por outro lado, o período será dos melhores para negócios relacionados com metais e materiais para construção.

VIRGEM – Bom desenvolvimento da vida financeira com atividades pessoais voltadas para a organização e estratégia. Você estará buscando descobrir o seu verdadeiro papel na sociedade através de uma grande força de vontade.

LIBRA – Início de um novo ciclo anual em sua vida, abrindo-se novas perspectivas. Procure as motivações mais verdadeiras e invista seu esforço nelas. Tendência a cometer certas precipitações e a se irritar no trato com o dinheiro.

ESCORPIÃO – Parece que a fase de indefinições que você vinha passando finalmente chegou ao seu final. Aproveite para repensar no que aconteceu e fique atento para que não volte a repetir os mesmos erros.

SAGITÁRIO – Livre-se de suas preocupações tomando atitudes positivas para solucioná-las. O dia se apresenta positivo aos negócios arriscados e as empresas precipitadas. Favorável para receber benefícios de parentes e do cônjuge e para progredir no trabalho e no plano material

CAPRICÓRNIO – Através do apoio de outras pessoas, de sócios ou de clientes, você poderá melhorar sua situação material e obter o reconhecimento que a sua capacidade no trabalho fez por merecer. Sua ligação com a família também estará fortemente impulsionada.

AQUÁRIO – Mudanças na organização do cotidiano, nos estudos e no convívio com as pessoas. Procure não apenas se divertir, mas também definir o que você quer. Até que isso se resolva, haverá a possibilidade de atritos na família.

PEIXES – Período especialmente favorável para iniciar uma união, seja de cunho amoroso ou profissional. Certas facilidades permitirão um bom entrosamento entre você e as pessoas de seu convívio. Diminua as exigências que costuma fazer.

