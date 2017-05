Final da 9ª Copa de Futsal encerra as festividades de comemoração ao 25º Aniversário de Alcinópolis

Neste final de semana, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Desporto, declarou encerrada as festividades em comemoração aos 25 anos de Alcinópolis, com a final da 9ª Copa Alcinópolis de Futsal. Além de Alcinópolis, participaram atletas de Alto Taquari, Chapadão do Sul e Pedro Gomes, totalizando 18 equipes na competição. Amistosos com 12 times, incluindo 10 alunos da vila Novo Belo Horizonte, também agitaram a Copa que contou com mais de 300 atletas.

Prestigiaram os jogos o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva, a primeira-dama Ana Lúcia Assis, a Secretária Municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, o vereador Angelo do Nicola e a Supervisora de ações, Dalma Crisóstomo.

Das cinco categorias de competição, Alcinópolis esteve na final em três: Fraldinha, Mirim e Infantil.

Classificação Final:

-Categoria Fraldinha

Campeão: Projeto Semear (Alto Taquari)

Vice-Campeão: Alcinópolis

-Categoria Pré-Mirim

Campeão: Chapadão do Sul

Vice-Campeão: Projeto Semear (Alto Taquari)

-Categoria Mirim

Campeão: Pedro Gomes

Vice-Campeão: Alcinópolis

-Categoria Infantil

Campeão: Alcinópolis

Vice-Campeão: Projeto Semear (Alto Taquari)

-Categoria Infanto

Campeão: Chapadão do Sul

Vice-Campeão: Projeto Semear (Alto Taquari)

