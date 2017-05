Figueirão é o primeiro município do estado a produzir a fruta Pitaya

O município de Figueirão será o primeiro município do estado a produzir em grande escalar a fruta Pitaya.

A inovação na agricultura ocorre através de um processo, elaborado entre Senar/MS, Sindicato Rural e Prefeitura Municipal, com a realização de cursos dentro do programa Mais Inovação”, junto aos produtores da região.

Através desse trabalho, junto aos pequenos e médios produtores, o produtor rural Gervásio Graess, aceitou o desafio e hoje já colhe as primeiras frutas de seu pomar.

Na última sexta-feira (28), durante uma cerimônia de entrega de certificados na cidade de Figueirão, feita pelo Senar, foi apresentada as primeiras frutas colhida pelo senhor Gervásio e segundo os técnicos, a produção surpreendeu pela a alta qualidade da Pitaya colhida no município, é da qualidade avermelhada.

O que é a Pitaya?

A fruta é original da América do Sul e do México, também cultivadas em Israel, no Brasil e na China. O termo pitaia significa “fruta escamosa”. É também chamada de fruta-dragão em algumas línguas, como o inglês e em línguas asiáticas. Existem três espécies, todas muito comercializadas pelos seus frutos, que lhes dão os nomes: a pitaia-branca (rosa por fora e branca por dentro), a pitaia-amarela (amarela por fora e branca por dentro) e a pitaia-vermelha (avermelhada por dentro e por fora). Como a planta da pitaia só floresce pela noite (com grandes flores brancas), suas flores são algumas das várias plantas chamadas de “flor da noite”.

A pitaya pode ser cultivada de 30 até 700 metros acima do nível do mar, desde que as temperaturas sejam em média de 14 a 32 °C, com chuvas de 500 a 3.600 mm/ano, mas se adapta também a climas mais secos.

