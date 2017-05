Festival de Natação promovido pela Prefeitura de Chapadão do Sul foi sucesso entre os jovens

Chapadão do Sul foi palco do Festival de Natação no dia 29 de abril. O evento aconteceu no Centro Aquático Municipal de Chapadão do Sul às 8h e teve a participação da população que prestigiou o Festival.

Na competição, em primeiro lugar ficou a equipe Aqua Céu com 101 medalhas no total, sendo 45 de ouro, 37 de prata e 19 de bronze.

Em segundo lugar ficou a equipe do Centro Aquático Municipal com 72 medalhas, sendo 37 de ouro, 23 de prata e 11 de bronze.

Em terceiro lugar ficou a equipe da Mega Fitness com 09 medalhas, sendo 02 de ouro, 04 de prata e 03 de bronze.

Os destaques da equipe do Centro Aquático Municipal foram: Matheus Eduardo Santana (6 medalhas de ouro e 1 de prata), Marjori Garcia de Oliveira (4 ouro e 3 prata) e Vanessa trindade Leite (4 ouro e 1 prata),

Os destaques da equipe do Aqua Céu foram: Felipe Filgueira (5 ouro e 1 bronze), Maria Eduarda Rodrigues (4 ouro e 2 prata) e Jéssica Diniz (4 ouro e 2 prata).

A ação foi promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, com entrada franca.

O evento teve 11 modalidades diferentes: 25m espaguete cavalinho, 25m pernada de espaguete, 25m pernada de prancha, 25 m crawlzinho, 100m Medley, 25m Crawl, 25m Costas, 25m Peito, 25m Borboleta, Revezamento 4x25m crawl e Revezamento 4x25m Medley.

As disputas ocorreram entre diversas modalidades que compreendem crianças de três a 18 anos, além disso, todas as provas terão categorias masculinas e femininas.

Assecom

