A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas em parceria Secretaria Municipal de Saúde através do Departamento de Endemias realizou, entre ontem, dia 27 e hoje, dia 28 de abril, a telagem de aproximadamente 90 fossas sépticas no perímetro urbano do município de Paraíso das Águas.

A telagem tem como principal objetivo prevenir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, causador de doenças como a dengue, febre chikungunya e zica vírus

Informações pelo telefone: 32481317.

*Assecom PMPA

